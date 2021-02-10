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DSİ 18 yılda Kırklareli’ne 3 baraj, 4 gölet inşa etti

İHA

DSİ 18 yılda Kırklareli’ne 3 baraj, 4 gölet inşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Kırklareli’ne yaptığı yatırımlarla projelerini hayata geçiriyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Kırklareli’ne 3 baraj 4 gölet inşa edildi.
Depolama, sulama ve toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, vatandaşları ve tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak, hidroelektrik enerji santralleri ile ülkemizi dışa bağımlı olmaktan kurtarmak için tüm gücüyle çalışan DSİ, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkarken Kırklareli’ne 18 yılda 3 baraj ve 4 gölet inşa etti.
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin öncülüğünde 2021 yılını sulamada hamle yılı ilan ettiklerini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Sulama projelerinin devreye girmesiyle sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana gelmiş, bu artış il genelinde ve civar illerde doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre yansımıştır. Sulama Projeleri vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkanlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağlamaktadır” dedi.
Son 18 yılda Kırklareli ilinde inşa edilen 10 sulama tesisi ile 200 Bin 370 dekar zirai arazinin sulamaya açıldığını belirten Genel Müdür Yıldız, “Böylece Kırklareli topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 84 milyon 182 bin 800 TL ilave zirai gelir artışı sağladık” şeklinde konuştu.
Kırklareli’nin sulama açısından ekonomiye büyük katkı sağlayacağını dile getiren DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız 33 Bin 010 dekar arazinin sulanması sağlanacak olup milli ekonomiye 2021 yılı birim fiyatları ile yıllık 14 Milyon 664 bin TL katkı sağlayacağını söyledi.
Trakya’nın ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Kırklareli'nde ziraatın daha da gelişmesi için son 18 yılda kente 97 adet Tesis ile 705 Milyon 581 Bin 408 TL yatırım yaptıklarını vurgulayan Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Kırklareli’nde son 18 yılda 3 baraj ve 4 gölet inşa ettik” dedi.
DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız diğer taraftan Kırklarelili vatandaşları ve çiftçilerin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla ve şu anda 3 baraj ve 2 göletin yapım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

“Kırklareli’nde taşkın riskini azaltıyoruz”
Yıldız, “Kırklareli İlinde taşkın riskini azaltmak için son 18 yılda tamamlanan 74 adet taşkın koruma tesisi ile 63 yerleşim yeri ve 46 bin 100 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladıklarını ve 1 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmalarının devam etmektedir. Trakya için hayati öneme sahip Ergene Nehri’nin hayata döndürülmesi için Ergene Havzası’nda son teknolojiye sahip 4 adet ileri biyolojik atık su arıtma tesisi inşa ettik ve hepsini hizmete aldık. Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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