Kırklareli’nde durdurulan minibüste 160 litre sahte içki ele geçirildi

Kırklareli’nde durdurulan minibüste 160 litre sahte içki ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ’da bazı şüphelilerin piyasaya sahte içki sürdüğü iddiası üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Cumhuriyet Meydanında durdurulan Ç.Ç’ye ait minibüste 160 litre sahte içki ele geçirildi.
Olay ile ilgili Ç.Ç. ve C.Ç. gözaltına alınırken 160 litre sahte içkiye el konuldu.
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