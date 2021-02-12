Kırklareli’nde 23 düzensiz göçmen yakalandı

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Kırklareli’nin Kofçaz ilçesinde 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Bulgaristan’a sınır Kofçaz ilçesine bağlı Devletliağaç ve Tatlıpınar köylerinde, köylülerin ihbarı üzerine jandarma ekipleri başlatmış olduğu araştırmada toplamda 23 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalan yabancı uyruklu şahıslara 6458 sayılı Kanun 102. maddesi gereğince kişi başı 4 bin 746 TL toplamda 109 bin 158 TL idari para cezası uygulanarak, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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