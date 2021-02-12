Hayaller Bulgaristan’da suya düştü

Kırklareli’nden Bulgaristan’a yasa dışı yollarla girdikten sonra geri gönderilen 10 kaçak göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Avrupa hayaliyle Kırklareli'nden Bulgaristan'a yasa dışı yollarla girdikten sonra geri gönderilen 10 kaçak göçmen, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahıslar, Bulgar polisi tarafından değerli eşyaları ve paraları alındıktan sonra darp edilerek Türkiye'ye gönderildiklerini iddia etti.
Jandarma ekipleri tarafından Kırklareli'nin Kofçaz ilçesine bağlı Ahmetler köyünde yakalanan 10 kaçak göçmen, idari yaptırım uygulanarak geri gönderme merkezine teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.