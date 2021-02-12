Kırklareli Adliye önünde çıkan kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi

Kim Jong-un'a göre ekonomideki başarısızlığı sorumlusu kabine!

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırklareli’nde boşanma aşamasında olan çiftin duruşma çıkışında yakınlarının da karıştığı kavgada yaralanan 11 kişi tedavilerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dün gerçekleşen duruşma sonrasında boşanma aşamasında olan çiftin adliye çıkışı yakınlarının da karıştığı kavga neticesiyle çıkan kargaşada yaralanan 11 kişinin tedavileri tamamlandı. Tedavileri tamamlanan 11 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Polis, olayla ilgili kavgaya karışan 4 kişi ise sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.