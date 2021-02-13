Kırklareli’nde 'korona' sessizliği

Kırklareli’nde, Yeni tip korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda riayet ediliyor.

Türkiye genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 12 Şubat 2021 tarihinde saat 21.00’de başlamıştı. Kısıtlamanın ilk gününde Kırklareli’nde sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyulduğu gözlendi. Kentin eş işlek caddelerinden olan Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve İstasyon Caddesinde sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri tarafından kısıtlama kapsamında ana caddeler başta olmak üzere tüm noktalarda tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol ediyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması 15 Şubat 2021 Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

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