"Meyve Ağaçlarında Budama" eğitimi başarıyla tamamlandı

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırklareli Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü işbirliği ile "Meyve Ağaçlarında Budama" kursu başarı ile tamamlandı.

Kadın üreticilerin ürettikleri üzümü taze olarak değerlendirmenin yanında katma değeri yüksek ürün elde edilerek gelirlerinin arttırılması, ilin ve ülkenin ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla üzümden elde edilebilecek ürünler ve yöntemler ile ilgili Kızılcıkdere köyünde Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Gıda Teknolojisi Bölüm Başkanı Dr. Gamze Uysal Seçkin tarafından kadın üreticilere yönelik eğitim verildi. Kursiyerlerin haricinde de yoğun ilgi olması sebebiyle pandemi şartları da dikkate alınarak eğitim iki grup halinde gerçekleşti.

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