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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vefa gönüllülerinden Kızılay'a destek

İHA

Vefa gönüllülerinden Kızılay'a destek

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Vefa Sosyal Destek Grubu Koordinatörlüğü ile Türk Kızılay’ın ortaklaşa düzenlediği kan bağışı kampanyası etkinliğine katıldı.
Vefa Merkezinde kan bağışı kampanyası ile ilgili Vefa Sosyal Destek Koordinatörü ve Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç’ten bilgi alan Vali Bilgin, Kızılay’ın sadece Türkiye’de değil dünyanın her yerinde acil durumlarda ciddi çalışma yürüttüğünü belirterek, “Covid19 sürecinde kan stoklarında çok ciddi azalmalar meydana geldi. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızı kan bağışlamaya davet ediyorum. Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanları pandemi sürecinde 24 saat halkımızın yanında. Vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçları ilacından, gıdasına, doğum günü çiçeğine kadar tüm ihtiyaçları karşılanmakta. Her yönüyle vefa gösteren bir yapılanma. İyi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşıyız. Böyle gönül insanları olduğu sürece sonuna kadar bu ülkenin müreffeh bir şekilde yaşayacağını görüyoruz. Bu kampanyaya destek veren tüm çalışanlarımızı ve vatandaşlarımızı kutluyorum” şeklinde konuştu.

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