Kırklareli’ndeki su kesintisi ileri tarihe alındı

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Kırklareli Barajı'nda yapılması planlanan bakımonarım çalışması olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri tarihe alındı.

Devlet Su İşleri 112.Şube Müdürlüğü gelen açıklamaya göre, “Devlet Su İşleri 112.Şube Müdürlüğü tarafından 1519 Şubat 2021 tarihlerinde Kırklareli Barajı'nda yapılması planlanan bakımonarım çalışması, olumsuz hava şartları sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bu sebeple, Kırklareli su şebekesinde su kesintileri yaşanmayacaktır” denildi.

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