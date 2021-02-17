Yaralı kurt tedavi altına alındı

Kırklareli’nde yol kenarında yaralı halde bulunan kurdun yardımına Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri yetişti.
Alınan bilgiye göre; Pınarhisar ilçesinin Kaynarca beldesinde yol kenarında yaralı kurt ihbarı alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Aracın çarptığını değerlendiren ekipler yaralı kurttu koruma altına alarak, tedavisi için İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesine gönderdi.
Tedavisinin tamamlanmasının ardından yaralı kurt doğal yaşam alanına serbest bırakılacak.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.