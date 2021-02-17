Yaralı kurt tedavi altına alındı

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Kırklareli’nde yol kenarında yaralı halde bulunan kurdun yardımına Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri yetişti.

Alınan bilgiye göre; Pınarhisar ilçesinin Kaynarca beldesinde yol kenarında yaralı kurt ihbarı alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Aracın çarptığını değerlendiren ekipler yaralı kurttu koruma altına alarak, tedavisi için İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesine gönderdi.

Tedavisinin tamamlanmasının ardından yaralı kurt doğal yaşam alanına serbest bırakılacak.

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