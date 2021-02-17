Kırklareli’nde ormanlık alanda soğuktan donmak üzere olan 2 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre; Bulgaristan'a sınır Kofçaz ilçesine bağlı Ahmetler köyünde yabancı uyruklu şahısların olduğu ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri donmak üzere olan 2 Suriye uyruklu şahıs yakalandı.

Avrupa hayaliyle Bulgaristan'a kaçan 2 Suriyeli kaçak göçmenler Türkiye’ye yasadışı yollardan giriş yaptıklarını, İstanbul’da yaşadıklarını ve İstanbul’dan plakasını bilmedikleri beyaz renkli bir araçla Edirne’de sınır bölgesine bırakılarak Bulgaristan ülkesine geçtikleri, ancak Bulgaristan polisi tarafından yakalanarak değerli eşyalarının alındıktan sonra darp edilen kaçak göçmenler Türkiye’ye geri gönderildiklerini iddia etti. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 kaçak göçmen, idari yaptırım uygulandı.

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