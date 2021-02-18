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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Minik Ezel’in yardım isteği karşılıksız kalmadı

İHA

Minik Ezel’in yardım isteği karşılıksız kalmadı

Kırklareli’nde hafta sonu etkili olan kar yağışında ulaşımı kapanan İslambeyli köyünden yardım isteyen küçük Ezel’in yardım isteği karşılıksız kalmadı.
Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesine bağlı İslambeyli köyü etkili olan kar yağışıyla birlikte ulaşıma kapandı. Kapanan köy yolunun açılması ve okuluna gitmek için Pınarhisar Belediye Başkanı’ndan yardım isteyen küçük Ezel isteği karşılıksız kalmadı. Başkan İhsan Talay bu yardım isteğini değerlendirerek, ekipler İslambeyli köy yolu açılması için harekete geçti.
“Teşekkür ederiz İhsan abi”
Ekiplerin çalışması bitene kadar takip eden Ezel Şimşek, “Ben birde bu yolda okula gidecektim üstüm hiç batmayacak mıydı. İhsan abi çok teşekkür ederim seni çok seviyorum” dedi.
Küçük Ezel’in yardımını karşılıksız bırakmayan Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay ise “Küçük hemşerimizin yardım isteğini karşılıksız bırakmadık. Ezel’i okuluna kavuşturduk. Öte yandan Yenice köyü, İslambeyli köyü ve Akören köylerimizde kapanan yollarımızı açtık. İlk andan itibaren canla başla çalışan İlçemizde ve köylerimizde hiçbir şekilde bir mağduriyet yaşanmamasına vesile olan kıymetli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

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