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Kırklareli'de 900 litre sahte içki ele geçirildi

DHA

Kırklareli'de 900 litre sahte içki ele geçirildi


KIRKLARELİ,(DHA)KIRKLARELİ'nin Pınarhisar ve Vize ilçelerinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 900 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarhisar ilçesinde bir şüphelinin sahte içki üretmek için tesis kurduğunu belirledi. Jandarma, şüphelinin ev ve eklentilerine yaptığı baskında, 500 litre sahte şarap, 30 litre rakı, 1 damıtma düzeneği ve 7 dinlendirme tankı ele geçirdi.
Jandarma ekipleri Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde başka bir şüpheliye ait arazide yaptığı aramada da 310 litre sahte şarap buldu. Gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgusu devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN
2021-02-18 12:30:21

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