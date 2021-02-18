Kırklareli’nde Regaip Kandili dualarla idrak edildi

13 şehidin katili işte o alçak!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırklareli’nde Regaip Kandili dolayısıyla Hızırbey Camisi'nde program düzenlendi.

Mübarek üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla Kırklareli Hızırbey Camisi'nde program düzenlendi. Kırklareli’nde vatandaşlar, yeni tip korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak camilere giderek ibadet etti.

Camilerde din görevlilerince okunan Kur'anı Kerim ve ilahileri dinleyen vatandaşlar yapılan duaya katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.