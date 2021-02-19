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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Coğrafi işaret alan ürünler tanıtıldı

İHA

Coğrafi işaret alan ürünler tanıtıldı

Kırklareli Meşe Balının ve Kırklareli Kıvırcık Kuzu Eti’nin coğrafi işaret tescillenmesi sebebiyle Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında toplantı düzenlendi.
Kırklareli'de üretilen ve Kırklareli'ye özgü olan ürünlere ilişkin Kırklareli Meşe Balının ve Kırklareli Kıvırcık Kuzu Eti’nin coğrafi işaret tescillenmesi sebebiyle Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında toplantısı gerçekleşti.
Gerçekleşen toplantıda meşe balının önemini anlatan Vali Bilgin, “Özellikle meşe balı başta olmak üzere kıvırcık koyun, beyaz peyniri, hardaliye coğrafi işaret tescili yapıldı. Bunlar çok önemli konular. Coğrafi işaret belki bundan 10 yıl, 20 yıl önce önem arz etmiyordu. Ama artık çok önem arz ediyor. Meşe balı da çok önemli. Son dönemde yapılan bilimsel araştırmalarda insan sağlığı açısından olumlu etkisi olduğu hepimiz tarafından bilinmekte. Hardaliyemiz sadece bölgenin ve Kırklareli'nin özel bir ürünü. Hardaliyemizin son dönemde daha da yaygınlaştırılması açısından tesis oluşturuldu. Kıvırcık koyunumuz çok önemli. Coğrafi işaret olarak tescillenip tanıtımının daha da yaygınlaştırılması için özellikle 'Köyüme Dönmek İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi'yle birlikte destek vererek çiftçilerimize üretimin yaygınlaştırılmasını sağlıyoruz. Ortak çıkarlarımız için sivil toplum kuruluşlarımız, kamu kurumlarımız ile birlikte çok daha güzel işler başaracağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.
Kırklareli peynirinin Ezine ya da Edirne peyniri ile karıştırıldığını vurgulayan Bilgin, “Kırklareli peynirimiz maalesef ya Ezine yada Edirne peyniri olarak tüketiciler tarafından bilgileniyor ve algılanıyor. Bu doğru bir şey değil. Ezine peyniri, Edirne peyniri onlara da saygımız var onlar bizim konu alanımız değil zaten. Kırklareli beyaz peynirinin gerçekten coğrafi manada yörenin insanları tarafından üretildiğini, halkımızın beğenisine sunulduğunu belirtmek istiyorum” dedi.
Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin de, bölge ekonomisinin gelişmesi açısında yurt dışına açılmak istediklerini belirterek “Coğrafi işareti yeni alınmasına rağmen pandeminin de etkisiyle balımızın vitamin açısından, antioksidan değerinin yüksek olmasından dolayı Covid19 mücadelesinde hem de vücudun korunmasında çok ciddi fayda sağladığından dolayı yurt dışından Katar gibi, Kuveyt gibi ülkelerden sipariş gelmekte, hem de ülkemizde e ticaret üzerinden ciddi sipariş gelmektir. Meşe balı üretimi 2019 yılında 300 ton iken, 2020 yılında sıcaklıktan dolayı 100 tona düştü. 300 üreticimiz var ve yeni bu yıl ve 2022 yılında 400 ton 500 tona çıkarmak istiyoruz ve yurt dışına açılmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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