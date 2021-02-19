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Istranca Ormanları'nda üretilen 'meşe balı' coğrafi işaret aldı

DHA

Istranca Ormanları'nda üretilen 'meşe balı' coğrafi işaret aldı


Ali Can ZERAYOlgay GÜLER/ KIRKLARELİ (DHA)KIRKLARELİ'nin Istranca Ormanları'ndan üretilen `meşe balı´, coğrafi işaret aldı. Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli'nin peynir ve hardaliyesinden sonra meşe balında da coğrafi işaret aldığını belirterek, "İlimiz bu konuda önemli üretici altyapısına sahip. Son dönemde arıcılar birliğiyle çeşitli projeler yürütüyoruz ve onları destekliyoruz. Hem son dönemde kovan sayısının artırılmasıyla hem de köylerimizde üründen para kazanan köylülerin de bu alanda taleplerinin artmasıyla üretimi artırıyoruz" dedi.
Kırklareli'nin Istranca Dağları'nın meşe ormanlarından bölge üreticilerinin ürettiği bal, Kırklareli Valiliği, Kırklareli Tarım İl Müdürlüğü ve Trakya Kalkınma Ajansı'nın girişimleriyle coğrafi işaret aldı.  Kırklareli'nin meşhur meşe balı hem bölge halkına hem de üreticiye yeni kazanç sağlarken, bölgede de arıcılık faaliyetleri arttı. Kırklareli Valiliği desteği ile geliştirilen arıcık sonrası 35 bin olan kovan sayısı 65 binin üzerine çıktı. Ormanda üretilen balların kent genelinde satışıyla her geçen gün artan talepler neticesinde köylerine geri dönen üreticiler Kırklareli'de bal üretimini yüzde 50 artırdı. 
'MEŞE BALINA TALEP ARTACAK'
Coğrafi işaret alan balın tanıtımı için basın toplantısı düzenleyen Kırklareli Valisi Osman Bilgin, peynir ve hardaliyenin ardından meşe balına coğrafi işaret almayı başardıklarını söyledi. Bilgin, meşe balına talebin artmasını beklediklerini belirterek, "Bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Coğrafi işaret belki bundan 20 yıl önce çok önem arz etmiyordu toplum için ama artık çok önem arz ediyor. Yeni çıkacak yasalarla birlikte malum büyük marketlerin reyonlarında bile yerel ürünlerin satışı ile ilgili bazı avantaj uygulamaları yapılıyor. Bu çalışmadan dolayı emeği geçen tüm sivil toplum kuruluşlarımızdan, kamu kurum ve kuruluşlarımıza ve koordinasyonu sağlayan Kalkınma Ajansı Genel sekreterliğimize teşekkür ediyorum. Meşe balı önemli. İlimiz bu konuda önemli üretici altyapısına sahip. Son dönemde arıcılar birliğiyle çeşitli projelerde yürütüyoruz ve onları destekliyoruz. Orköy kapsamında, Tarım Müdürlüğü kapsamında, İl Özel İdaremizle destek veriyoruz. Hem son dönemde kovan sayısının artırılmasıyla hem de köylerimizde üründen para kazanan köylülerin de bu alanda taleplerinin artmasıyla üretimi artırıyoruz" dedi.
'DIŞARIDAN ORMANA ARI SOKMUYORUZ'
Kırklareli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Aksoy, meşe balı üretilen Istranca Ormanları'nın arı bölgesi olduğunu, dışarıdan arının gelmediğini söyledi. Aksoy, "Kırklareli ilimize ait coğrafi işaret almış meşe balı, antioksidan özelliği olan çok özel bir bal. Sadece meşenin yaprağından arının aldığı öz ile oluşturulan bir bal. Bu yüzden coğrafi tescil işareti de aldı. Istıranca Ormanları´nın büyük bir çoğunluğu zaten meşe ormanlarından oluştuğu için burada üretiliyor ağırlıklı olarak. Arıcılarımız da bu konuda çok hassas. Zaten bu konuda bölgemiz arıcılıkla ilgili de korunan bir bölge, ari bir bölge. Yani bölgemize dışarıdan, Istıranca bölgesine yabancı arı ırklarının gelmesi engelleniyor. Dolayısıyla balımız da çok organik ve özellikli oluyor" şeklinde konuştu.
35 BİN KOVAN SAYISI HİBE DESTEKLERLE 43 BİNE ÇIKTI
Balın antioksidan özeliği taşıdığı için bağışıklık sistemine iyi geldiğine söyleyen Aksoy, "Antioksidan özelliği taşıdığı için insanlarımızın özellikle bu balı tüketmesini tavsiye ediyoruz. Özellikle koronadan dolayı da çok güzel bir etki yapacağına inanıyorum. Bağışıklık sistemi için müthiş bir enerji verecek ve inşallah halkımıza da faydalı olacak. Bu bal bölgede eskiden beri üretiliyor. Çok bilinmeyen balımız artık görünür olacak. İnşallah bundan sonra daha çok üretilecek ve piyasaya arz edilecek. Bundan sonra sadece Kırklareli´ne özel bir bal olarak ticareti yapılacak. Daha önce 35 bin olan kovan sayımız, valiliğimiz ve bakanlığımızın verdiği hibe desteklerle 43 bin civarına çıktı kayıtlı olarak. Kayıtsız olarak da bu sayımız 65 bini buluyor. Bu sene yapacağımız çalışmalarla kayıtsız olan bütün arıcılarımızı kayıtlı hale getirip bu balımızı daha da tanıtacağız" diye konuştu.
'MEŞE BALINA KATAR VE KUVEYT GİBİ ÜLKELERDEN TALEP VAR'
Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ise sağlığa iyi geldiğinden dolayı meşe balına Katar ve Kuveyt gibi ülkelerden talep olduğunu dile getirdi. Şahin, "Buradaki amacımız, meşe balının hem ilimizde hem de Türkiye´de daha fazla gözle görülür şekilde ele alınması hem de bunun gelecek nesillere nasıl yapılacağı, nasıl yapılması gerektiğini yazalım, standartlara uygun hale getirsinler, daha sonrasında coğrafi işaret alındıktan sonra da meşe balı olarak üretimini artırmak ve bununla beraber paketlemesinden pazarlamasına, satışına kadar birçok alanda markalaşmaya kadar giden süreçte üreticilerimize sadece üretmek değil, ürettiklerini bire bir hem kendileri hem de e-ticaret üzerinden satış imkanı verip, daha fazla para kazanma imkanı sunmak istiyoruz. Balımızın antioksidan değeri çok yüksek olmasından dolayı Covid-19 ile mücadelede vücudun korunmasında çok ciddi fayda sağladığından, Katar gibi Kuveyt gibi ülkelerden de sipariş gelmekte. Ülke içinde de e-ticaret üzerinden ciddi sipariş geliyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER
2021-02-19 18:05:57

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