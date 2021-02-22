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Alpullu’da sel felaketinden etkilenen 239 aileye 478 bin lira yardım yapıldı

İHA

Alpullu’da sel felaketinden etkilenen 239 aileye 478 bin lira yardım yapıldı

Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde 02 Şubat Salı günü yaşanan sel felaketinin ardında Alpullu Şeker İlkokulu bahçesinde selden etkilenen vatandaşlara yardım programı düzenlendi. Düzenlenen programda Kırklareli Valiliği Derneği tarafından sel felaketinde evleri zarar gören 239 kişiye 478 bin lira nakdi yardım yapıldı.
02 Şubat Salı günü Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde yaşanan sel felaketinin ardından Alpullu Şeker İlkokulu bahçesinde selden etkilenen aileler için yardım programı gerçekleşti.
Gerçekleşen programda konuşan Kırklareli Valisi Osman Bilgin yaklaşık olarak 20 gün önce yaşanan sel felaketinde evleri zarar gören 239 kişiye Kırklareli Valiliği Derneği tarafından 2'şer bin lira olmak üzere 478 bin lira yardım yapıldığını söyledi.
Bilgin, “İnsan eliyle doğaya yaptığımız müdahaleler maalesef bize daha sonra ciddi zararlar olarak dönmekte. Yapılan tespitlerde ortalama afet öncesi yapacağımız 1 liralık yatırımın afet sonrası 7 liralık zarardan bizi koruduğunu görüyoruz. O akşam burada yaşanan sel felaketi normal bir felaket değildi. O akşam eğer düz değil, eğimli bir zemin olsa Bursa'da nasıl 5 vatandaşımızı kaybettiysek, burada da kaybedebilirdik. Burada sel felaketi oldu bitti, yaraları sarıyoruz şeklinde olaya böyle bakmıyoruz. Bunun sebeplerini ortaya koyarak el birliği ile düzeltmek için el ele vermemiz gerektiğini belirtmek istiyorum” dedi.
Vali Bilgin AFAD tarafından da en kısa sürede yardımların yapılacağını ifade etti.
Adalet ve Kalkınma Partisi Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz devletin tüm birimleri Alpullu’nun yaralarını sarmak için seferber olduğunu belirterek Alpullulu vatandaşlara geçmiş olsun dedi.
Konuşmaların ardından sel felaketinden zarar gören 239 aileye Vali Osman Bilgin, Adalet ve Kalkınma Partisi Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve Alpullu Belediye Başkanı Erhan Ceylan 2'şer bin lira yardım yapıldı.
Programın ardından Vali Bilgin ve beraberindekiler taşkın bölgesinde selden etkilenen aileleri ziyaret etti.

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