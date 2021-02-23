Tedbirlere uymayan 30 kişiye 80 bin lira ceza

Kırklareli'de korona virüs tedbirleri kapsamında, tedbirlere uymayan 30 kişiye 80 bin lira cezai işlem uygulandı.

Kırklareli İl Jandarma Ekipleri tarafından Lüleburgaz, Pınarhisar, Vize ve Demirköy ilçelerine bağlı belde ve köylerde maske ve mesafe kuralına uymayan 30 kişiye toplamda 80 bin lira para cezası kesildi.

Jandarma ekipleri tarafından her gün maske takılması ve sosyal mesafe kuralına riayet edilmesine yönelik anonslarla uyarılarda bulunuluyor.

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