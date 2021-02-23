Lavanta tarlaları incelendi

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Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy lavanta üreticilerini ziyaret ederek tarlalarda incelemede bulundu.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Vize ilçesine bağlı Müsellim köyünde lavanta üretimi yapan üreticiye ziyaret ederek tarlalarda incelemede bulundu.

İl Müdürü Aksoy kentte son dönemde ekiliş alanı giderek artan tıbbi ve aromatik bitkilerin önemini ve bu ürünlerin katma değerlerinin artırılması için çalışma yapılması gerektiğini vurguladı.

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