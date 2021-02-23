Lüleburgaz'da bir apartman karantinaya alındı

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde tespit edilen vakalar sebebiyle bir apartman karantinaya alındı.



Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Lüleburgaz ilçesi Gençlik Mahallesi’nde bir apartman için İl Hıfzıssıhha Kurulunca 7 günlük karantina kararı alındığı bildirildi.

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