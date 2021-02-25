Kırklareli’nde trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi TEM otoyolunun 15. kilometresinde Enis Ç. idaresindeki 34 BRP 889 plakalı otomobil, Tuncay Ç. yönetimindeki 06 DZ 5351 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpma sonucu sıkışan sürücü Enis Ç. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yaralı sürücü 112 ekipleri tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.