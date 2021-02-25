Kırklareli’nde fuhuş operasyonu

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Kırklareli’nde kadınları fuhşa teşvik ettiği iddiasıyla gözaltına alınan taksi şoförü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, taksi şoförü H.B.’nin kadınları fuhşa teşvik ettiği iddiası üzerine çalışma başlattı. Taksi şoförü H.B.’nin kadınlarla yaptığı telefon görüşmesinde "Makyaj yap" ve "Temizlik işi var" şeklinde şifreli kelimeler kullandığı tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alınan H.B. adliyeye sevk edildi.

H.B. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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