Yeni tanıştığı kişinin otomobilini ve kredi kartını alarak kayıplara karıştı Kayıplara karışan şahsın, araba karşılığında 30 bin lira istediği iddia ediliyor

Kırklareli’nde yeni tanıştığı kişinin otomobilini alarak kayıplara karışan şahsın, otomobili geri teslim etmek için 30 bin lira istediği iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Çiftlikköy’de yaşayan U.Ö. bir süre önce arkadaş ortamında tanıştığı B.B. ile sosyal medya üzerinden konuşarak buluştu. U.Ö., B.B. ve arkadaşı H.P. bir süre otomobil ile ilçede gezdi. Daha sonra 3 arkadaş H.P.’nin evine girerek sohbet etti. B.B. ilçeye gitmek için U.Ö.’den arabasının anahtarlarını ve kredi kartını istedi. Eve dönmeyen B.B.'ye sosyal medya hesabından ulaşan U.Ö. aracının geri getirilmesini istedi. B.B. aracı teslim etmek için U.Ö.’den 30 bin lira istedi.

U.Ö. durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri otomobilin ve B.B.’nin bulunması için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmada otomobilin İstanbul’da bulunduğu belirlendi.

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