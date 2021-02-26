Tedbirlere uymayan 10 kişiye 31 bin 500 lira ceza

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

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Kırklareli’nde korona virüsü tedbirlere kapsamında tedbirlere uymayan 10 kişiye 30 bin 500 lira cezai işlem uygulandı.

Kırklareli İl Jandarma Ekipleri tarafından Babaeski ve Vize ilçelerine bağlı belde ve köylerde maske ve mesafe kuralına uymayan 10 kişiye toplamda 30 bin 500 lira para cezası kesildi. Jandarma ekipleri tarafından her gün anonslu uyarılarda bulunuyor.

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