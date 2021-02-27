Kullanılamayan fabrikanın bahçesindeki foseptiğe düşen bekçi öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kullanılamayan fabrikanın bahçesindeki foseptiğe düşen bekçi öldü

DHA

Kullanılamayan fabrikanın bahçesindeki foseptiğe düşen bekçi öldü


Uğurcan KARAOĞLU/ LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde üretim yapılmayan elektrik fabrikasının bekçisi Erkan Tarıer, bahçede, kapağı bulunmayan foseptiğe düşerek hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Lüleburgaz'a bağlı Büyükkarıştıran beldesinde üretim yapılmayan eski bir elektrik fabrikasında yaşandı. Tesise gece vardiyası için gelen bekçiler, görevi devralacakları arkadaşları Erkan Tarıer'ı yerinde göremeyince çevrede aramaya başladı. Tesis bahçesinde bulunan ağzı açık fosseptiğe bakan bekçiler, bir kişiyi hareketsiz görünce durumu 112 Acil´e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vidanjörle boşaltılan kuyudan Erkan Tarıer'in cansız bedeni çıkarıldı. Tarıer'in cenazesi, otopsi için Lüleburgaz Devlet Hastanesi moguna kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.    DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Uğurcan KARAOĞLU
2021-02-27 22:15:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli’nde 56 saatlik kısıtlamada sıkı denetim
YEREL HABERLER Kırklareli’nde 56 saatlik kısıtlamada sıkı denetim
Kırklareli’nde sokağa çıkma yasağı başladı
YEREL HABERLER Kırklareli’nde sokağa çıkma yasağı başladı
Yaya geçidinde durmadı, yayayı ezdi geçti
YEREL HABERLER Yaya geçidinde durmadı, yayayı ezdi geçti
Pınarhisarlılardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Pınarhisarlılardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ...
Avrupa hayali darp ile son buldu
YEREL HABERLER Avrupa hayali darp ile son buldu
Tedbirlere uymayan 10 kişiye 31 bin 500 lira ceza
YEREL HABERLER Tedbirlere uymayan 10 kişiye 31 bin 500 lira ceza
Yeni tanıştığı kişinin otomobilini ve kredi kartını alarak kayıplara karıştı Kayıplara karışan şahsın, araba karşılığında 30 bin lira istediği iddia ediliyor
YEREL HABERLER Yeni tanıştığı kişinin otomobilini ve kredi kartını ...
Kırklareli’nde fuhuş operasyonu
YEREL HABERLER Kırklareli’nde fuhuş operasyonu
Kırklareli’nde trafik kazası: 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kırklareli’nde trafik kazası: 1 kişi yaralandı