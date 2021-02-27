Kullanılamayan fabrikanın bahçesindeki foseptiğe düşen bekçi öldü

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Uğurcan KARAOĞLU/ LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde üretim yapılmayan elektrik fabrikasının bekçisi Erkan Tarıer, bahçede, kapağı bulunmayan foseptiğe düşerek hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Lüleburgaz'a bağlı Büyükkarıştıran beldesinde üretim yapılmayan eski bir elektrik fabrikasında yaşandı. Tesise gece vardiyası için gelen bekçiler, görevi devralacakları arkadaşları Erkan Tarıer'ı yerinde göremeyince çevrede aramaya başladı. Tesis bahçesinde bulunan ağzı açık fosseptiğe bakan bekçiler, bir kişiyi hareketsiz görünce durumu 112 Acil´e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vidanjörle boşaltılan kuyudan Erkan Tarıer'in cansız bedeni çıkarıldı. Tarıer'in cenazesi, otopsi için Lüleburgaz Devlet Hastanesi moguna kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Uğurcan KARAOĞLU

2021-02-27 22:15:33



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