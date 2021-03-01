Kırklareli’nde feci kaza: 2 ölü

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Kırklareli Eriklice köyü yakınlarından kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Eriklice köyü yakınlarında Sercan B. (28) udaresindeki 05 ET 035 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Ayhan Şahin idaresindeki 16 CC 89 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu Tofaş marka otomobilde bulunan Ayhan Şahin (29) ile Sümmani Şahin (62) olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet Başsavcısının ardından cenazeler itfaiye ekiplerinde araçtan çıkarıldı.

Cenazeler Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya karışan kamyon sürücüsü Sercan B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Gerçekleşen kaza sebebiyle Eriklice köyüne 1 saat ulaşım sağlanamadı.

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