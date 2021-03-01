Kırklareli’nde 1 köy karantinaya alındı

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde, korona virüsü tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Kırklareli Valiliğinden gelen açıklamaya göre, Babaeski ilçesi Kumrular köyü İl Hıfzıssıhha Kurulunca 9 günlük karantinaya alındığı belirtildi.

Kurallara uymayanlara ise Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.