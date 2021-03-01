Kırklareli'de kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARAELİ'nin Eriklice köyünde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Sümmani Şahin (62) ile yeğeni Ayhan Şahin (28) hayatını kaybetti.
Kaza, merkeze bağlı Eriklice köyü yakınlarında meydana geldi. Sercan B.'nin kullandığı 05 ET 035 plakalı kamyon ile Ayhan Şahin yönetimindeki 16 CCC 89 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede otomobilde bulunan Sümmani Şahin ile yeğeni Ayhan Şahin'in araçta sıkışarak hayatını kaybettiği belirlendi. Ölenlerin cansız bedenleri Kırklareli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan kamyon sürücüsü Sercan B. ile ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN
2021-03-01 19:11:04
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