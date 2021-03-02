Süleyman Soylu, Lülebrugaz Nüfus Müdürlüğü'nü örnek gösterdi

Lüleburgaz Nüfus Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı’nın “Turuncu Ofis” projesi kapsamında yenilendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesaplarından Lüleburgaz Nüfus Müdürlüğü’nün yeni konseptini paylaşarak, yeni konseptin çok yakıştığını ve Kırklareli merkez ve diğer ilçelerde çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Nüfus Müdürlüklerini yenileme çalışması kapsamında Lüleburgaz, 1 Mart Pazartesi’den itibaren çağdaş, konforlu, kurumsal kimliğin ön planda tutulduğu yeni çalışma alanlarına sahip, vatandaşlarımızın doğru ve yönlendirici bilgiye ulaşabilecekleri bir danışma alanı, çalışma alanının içerisinde konumlandırılan bekleme alanları, bölmeler ile birbirinden ayrılmış, ergonomik ve estetik başvuru masaları bulunan Nüfus Müdürlüğü’ne kavuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.