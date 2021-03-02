Kırklareli’nde tedbirlere uymayan 38 kişiye 117 bin ceza

Kırklareli’nde korona virüsü tedbirlere kapsamında tedbirlere uymayan 38 kişiye 117 bin 450 lira cezai işlem uygulandı.
Kırklareli İl Jandarma Ekipleri tarafından Lüleburgaz, Babaeski, Pınarhisar, Demirköy ve Vize ilçelerine bağlı belde ve köylerde maske, mesafe ve kısıtlama kuralına uymayan 38 kişiye toplamda 117 bin 450 lira para cezası kesildi.
Jandarma ekipleri tarafından maske, mesafe ve kısıtlamaya uyulmasına ilişkin her gün anonslu uyarılarda bulunuyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.