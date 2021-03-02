Kırklareli’nde 17 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli Kofçaz ilçesine bağlı Malkoçlar ve Yukarıkanara köylerinde 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Bulgaristan’a sınır Kofçaz ilçesine bağlı Yukarıkanara ve Malkoçlar köylerinde, jandarma ekiplerinin devriyesi esnasında 17 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalan yabancı uyruklu şahıslar, idari yaptırım cezası uygulanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.