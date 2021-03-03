Kırklareli’nde 1 apartman karantinaya alındı

Kırklareli merkez Pınar Mahallesinde bulunan bir apartman korona virüsü tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kırklareli Valiliğinden gelen açıklamaya göre, Merkez Pınar Mahallesinde bulunan bir apartman İl Hıfzıssıhha Kurulunca 10 günlük karantinaya alındığı belirtildi.
Kurallara uymayanlara ise Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.