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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mustafa Sarıgül: Bize oy vermeyenlerin de hak ve hukukunu koruyacağım

DHA

Mustafa Sarıgül: Bize oy vermeyenlerin de hak ve hukukunu koruyacağım


Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ, (DHA) -  TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Kırklareli İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi. Sarıgül, "Ülkemizi yönetme şansı elde edersek, hiçbir parti farkı gözetmeksizin bütün yurttaşlarımla el ele, kol kola, omuz omuza olacağım. Sadece bize oy verenlerin değil, bize oy vermeyen yurttaşlarımızın da hak ve hukuklarını en üst düzeyde koruyacağım" dedi.
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin il başkanlığı binasını açmak üzere Kırklareli'ye geldi. Davul ve zurna eşliğinde kalabalık parti teşkilatının karşıladığı Sarıgül, şehir turu attı. Parti binasının açılış kurdelesini kesen Sarıgül, buradaki konuşmasında iktidar şansı elde etmeleri durumunda parti farkı gözetmeksizin tüm vatandaşlarla kol kola olacağını söyledi. Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi'nin bir bölge, etkin köken veya mezhep partisi olmadığını belirterek, şöyle dedi:
"Kırklareli'de bugün tarih yazacağız. Bu tarih Cumhuriyet'in, Atatürk ilkelerinin, Türkiye'ye yeni bir iktidarın geliş tarihi. Değişim hepimize, Kırklareli'mize, emekçi kadınlara, gençlere, cennet vatanımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Ülkemizi yönetme şansı elde edersek, hiçbir parti farkı gözetmeksizin bütün yurttaşlarımla el ele, kol kola, omuz omuza olacağım. Sadece bize oy verenlerin değil, bize oy vermeyen yurttaşlarımızın da hak ve hukuklarını en üst düzeyde koruyacağım. Ankara'dakiler diyor ki, yüzde 50'si benim, gerisi ne yaparsa yapsın. Ben Kırklareli'nde huzurunuzda söz veriyorum. Ben yurttaşlarımızın yüzde 10'ununu, yüzde 50'sini değil. Ben yurttaşlarımın yüzde yüzünü kucaklayacağım. Partimizin logosunda bir tarafta Anadolu bir tarafta Trakya, bir tarafta Asya bir tarafta Avrupa var. İlk defa bir siyasi parti logosunda Trakya'yı öne çıkarıyor. Türkiye Değişim Partisi bir bölge partisi, etnik köken partisi, mezhep partisi değil. TDP bayrağına, toprağına, inançlarına bismillah diyen herkesin partisi" dedi.
Türkiye'yi kültür mozaikleriyle barış barışa yöneteceklerini belirten Sarıgül, "Türkiye'mizi demokrasi ile yönetmek, bütün kültür mozaiklerini bir arada tutmak o kadar zor değil. Trakya'dan sesleniyorum, yurttaşlarım takdir ederse, Allah'ım da bize izin verirse bütün Türkiye'yi bütün kültür mozaikleriyle barışa barışa büyüteceğiz. Bazıları Trabzon'da başka, Şırnak'da başka konuşur. Bizim özümüz ve sözümüz her yerde neyse odur. Biz diyoruz ki her kültür, inanç özgür olsun. Biz diyoruz ki hudut ve bayrak birliği diyen herkesle birlikteyiz. Trakya inanın ki Türkiye'nin Dubai'si olacak. 12 Balkan ülkesini buraya taşıyacağım. 150 milyon yurttaşımız buraya gelecek. Burada yep yeni oteller, alışveriş merkezleri olacak. Ulaşımcı kazanacak, işsiz gezen binlerce gencimiz kazanacak. Ulaşımcılarımız mutlu olacak. Gençlerimize işi de, aşı da sağlayacağız" ifadelerini kullandı.DHA-Politika Türkiye-Kırklareli Ali Can ZERAY
2021-03-03 19:05:32

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