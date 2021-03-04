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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lüleburgazlı sağlıkçılar şampiyon oldu

İHA

Lüleburgazlı sağlıkçılar şampiyon oldu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli Dr. Reyhan Demirel ve hizmetli Ümit Er, 41. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonunda büyük bir başarı göstererek kürsüde yer aldılar.
Bu yıl sağlık çalışanları için koşulan Trabzon Yarı Maratonuna Lüleburgazlı sporcular damga vurdu. Lüleburgazlı atlet Dr. Reyhan Demirel 5054 yaş grubunda 1. olurken, Ümit Er ise 4549 yaş grubunda 2. oldu.
Kürsüde ise Lüleburgaz 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nden(ASM) 2 sporcu yer aldı. Elde edilen başarı 2 Nolu ASM’de büyük bir sevinçle karşılandı.
Maratonculara kupalarını takdim eden 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi yöneticisi Dr. Bülent Önder, “Bir yılı aşkın süredir Kovid19 ile amansız bir savaş içindeyiz. Bütün sağlık çalışanları olarak ülkemizi bu illetten kurtarmak için ölümüne mücadele veriyoruz. Özverili çalışmalarımızla bütün dünyanın takdirini kazandık. Bu arada maalesef birçok meslektaşımız şehit oldular. Böylesi ağır çalışma koşullarına rağmen arkadaşlarımızın uykularında, özel yaşamlarından vazgeçerek antrenman yapmaları ve Türkiye çapında derece yapmaları her türlü övgünün üstündedir. Bizi en güzel şekilde temsil ederek 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nin adını bütün Trakya’ya duyuran sporcularımızı candan kutluyoruz. Bilsinler ki bizim desteğimiz her zaman onlarla olacaktır“ dedi.

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