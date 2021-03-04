Kredi çekme vaadi ile dolandırıldı

Kırklareli’nde paraya sıkışan arkadaşını, "Duyduğuma göre paraya ihtiyacın varmış, nüfus cüzdanını verirsen sana istediğin bankadan kredi çıkartırım" vaadiyle nüfus cüzdanını alarak icralık etti.
Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde C.Ç. isimli şahıs ile yaklaşık 1 yıl önce arkadaşı olan S.A. isimli şahsın, "Duyduğuma göre paraya ihtiyacın varmış, nüfus cüzdanını verirsen sana istediğin bankadan kredi çıkartırım" diyerek nüfus cüzdanını aldı. C.Ç ‘ye belli bir süre sonra kayıtlı birden çok telefon fatura borcunun geldi. Borçları ödeyemeyen C.Ç icralık oldu.
C.Ç kendisini kredi çekme vaadi ile kandıran S.A. isimli şahıstan şikâyetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.