Kırklareli Valiliği: 'Kuralları ihlal edenleri bildirin'

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Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ Valiliği'nden yapılan açıklamada, normalleşme döneminde 'Dinamik Denetim Süreci'nin kesintisiz devam ettiği belirtilerek, kuralları ihlal edenleri, vatandaşların ihbar etmesi istendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından hafta başında yayımlanan koronavirüs haritasında, 'yüksek risk' grubunu temsil eden turuncu renkte olan Kırklareli'de denetimler devam ediyor. Kırklareli Valiliği tarafından yapılan açıklamada vatandaşların, `Dinamik Denetim Süreci´nde kuralları ihlal edenleri ihbar etmeleri istendi. Açıklamada, "HES (Hayat Eve Sığar) uygulaması üzerinden 'ihbarda bulun' özelliği ile kural ihlallerini bildirin, salgının kontrol altına alınmasına destek olun" denildi.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN

2021-03-04 14:03:59



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