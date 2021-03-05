Kırklareli’nde hayvan çiftliğinde yangın

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Kırklareli’nde bir hayvan çiftliğinde bulunan yem deposunda yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle hayvanların zarar görmemesi için güvenli alanlara taşınıyor.

Alınan bilgiye göre, Karahıdır Mahallesinde bir hayvan çiftliğinin yem deposunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına 7 itfaiye aracı, 3 kepçe ile 20 itfaiye personeli müdahale ediyor. Büyüyen yağının ahırlara sıçramaması için çok sayıda büyükbaş hayvan güvenli alanlara taşıyor.

Saman deposunda çıkan yangın devam ediyor.

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