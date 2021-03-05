Kırklareli'de yem deposunda çıkan yangında tonlarca saman ve yem küle döndü

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Ali Can ZERAY/ KIRKLARELİ (DHA)KIRKLARELİ'nin Kocahıdır Mahallesi'nde yüzlerce büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftlikteki yem deposunda çıkan yangında tonlarca saman ve yem yanarak, küle döndü.

Kocahıdır Mahallesi'ndeki bir çiftliğin yem deposunda gece yarısı yangın çıktı. Alevlerin saman balyalarına sıçramasıyla büyüyen yangına ihbar üzerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Çiftlik çalışanları da ahırlarda bulunan yüzlerce büyükbaş hayvanı, boş araziye götürdü.. Sabaha karşı kontrol altına alıanan yangında, tonlarca saman ve yem yandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.FOTOĞRAFL DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ,(DHA)

2021-03-05 11:11:59



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