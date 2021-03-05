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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli’nde Gönül Kapısı proje tanıtım toplantısı yapıldı

İHA

Kırklareli’nde Gönül Kapısı proje tanıtım toplantısı yapıldı

Gönül Kapısı projesi tanıtım toplantısı Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında video konferans yöntemiyle yapıldı.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve eşi İlknur Bilgin himayelerinde başlatılan Gönül Kapası projesi tanıtım toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı. Kurum, kuruluş ve STK’ların katıldığı toplantıda ilk etapta il genelinde 390 dezavantajlı aileyi 390 gönüllü aile ile bir araya getirecek. Ailelerin birbirlerine ekonomik ve sosyal anlamda destek olmasını amaçlayan proje ilk etapta online çeşitli etkinlikler içerse de pandemi sonrası ailelerin birlikte sosyal aktiviteler yapması, çocukların birbirlerini desteklemesi ve ailelerin birbirleri için rol model olmasını amaçlıyor.
Kırklareli Valiliği toplantı salonunda gerçekleşen tanıtım toplantısında konuşan Vali Osman Bilgin, aileleri kardeş aile kavramıyla bir araya getirip burada dezavantajlı ailelerin, avantajlı aileler ile karşılıklı birbirlerine yardımlaşmalarını sağlamak olduğunu vurguladı. Bilgin, “Ekonomik durumu dezavantajlı olan veya ekonomik durumu avantajlı olan ailelerin sadece hayatı ekonomik bir ihtiyaç olarak görmemeli. Yaşamla ilgili yaşamın içerisinde hepimizin sosyolojik, psikolojik, eğitimsel, kültürel veya sportif gibi her yönüyle ihtiyacımız oluyor. Önemli olan aileleri kardeş aile kavramıyla bir araya getirip burada dezavantajlı ailelerimizle, avantajlı ailelerimizin karşılıklı birbirlerine yardımlaşmalarını sağlamak” dedi.

“Paylaşma kültürü yaşamı, yaşam yapan en önemli değer”
Paylaşma kültürünün yaşamın en önemli değeri olduğunu söyleyen Bilgin, “Ekonomik durumu sıkıntılı ailelerimizde özellikle belki maddi açıdan problemleri olabiliyor ama burada onlardan da faydalanabilecek çok şeyler var. Onlar yaşamın zorluklarını gördükleri için yaşamın değerini daha iyi anlıyorlar. Burada aileler birbirlerine karşılıklı fayda sağlayabiliyor. Her iki aile açısından gönüllerini bir birlerine açmaları gerekiyor ki burada esas amaca ulaşalım. Bazen bakarsınız bir ailenin sahip olduğu farklı imkan, diğer aile açısından sahip olunmayan bir imkan olabilir. Onu paylaşma, paylaşma kültürünü oluşturma, karşılıklı kültürel etkileşim, sosyolojik etkileşim önemli. İnsanların maddi manevi avantajlı yada dezavantajlı olan insanların farklı alanlarda bir birlerini tamamlayacağı yönler vardır. Sahip olduğumuz imkanları bir birimizle paylaşmalıyız. Paylaşma kültürü yaşamı, yaşam yapan en önemli değer” şeklinde konuştu.
Kırklareli Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Faruk Uysal ve proje koordinatörü Erdal Tekin proje hakkında tanıtım yaptı.

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