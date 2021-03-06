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Kırklareli’nde kısıtlamasız ilk cumartesi günü cadde ve sokaklar hareketli

İHA

Kırklareli’nde kısıtlamasız ilk cumartesi günü cadde ve sokaklar hareketli

Kırklareli’nde kısıtlamasız ilk cumartesi günü uzun bir aradan sonra erken saatlerde evlerinden çıkan vatandaşlar, işlerine gitti, bazıları ise alışveriş yaptı.
Korona virüs önlemleri kapsamında 13 hafta boyunca uygulanan hafta sonu kısıtlaması, yerinde karar dönemi ile sadece pazar günü uygulanmasına geçilmişti. Yerine karar dönemi ile kısıtlamanın kaldırıldığı ilk Cumartesi gününde Kırklareli’nde cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı.
Polis ekipleri tarafından kentin giriş çıkışlarının yanı sıra en işlek cadde ve sokaklarda denetimler yapılıyor, vatandaşlara sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulunuyor.
Yüksek riskli il (Turuncu) kategorisinde olan Kırklareli’nde sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam 21.00'de başlayacak ve pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek.

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