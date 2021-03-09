Trakya’da 280 bin 946 kişiye aşı uygulandı

Sağlık Bakanlığı Günlük Aşı Tablosu verilerine göre, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nde toplamda 280 bin 946 kişi aşı oldu.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip korona virüsle (Covid19) mücadele kapsamında sağlık çalışanları başta olmak üzere 280 bin 946 kişi aşılandı.

Trakya’da en çok aşı internet adresinde yer alan haritada toplam sayı dakikada bir, illere göre dağılım ise 10 dakikada bir güncelleniyor.

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