Hakkında hapis cezası bulunan FETÖ'cü trafik kontrolünde yakalandı



Vahit İŞBAŞARAN/ KIRKLARELİ, (DHA)-KIRKLARELİ´de FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B., trafik polislerinin uygulaması sırasında yakalandı. Jandarma ekipleri ise, aynı suçtan hapis cezası bulunan A.K.'yi saklandığı evde gözaltına alındı.

Üsküp beldesinde trafik polislerinin yaptığı kontrol sırasında durdurulan araçta bulunan

A.B. hakkında FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası olduğu belirlendi. A.B.,gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de FETÖ/PDY üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.K.'yi Karakaş Mahallesi'ndeki bir evde yakalandı. A.B. ve A.K. sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN

2021-03-09 13:37:50



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