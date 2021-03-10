Miraç Kandili'nde eller semaya açıldı

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

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Kırklareli’de Miraç Kandili sebebiyle camilere akın eden vatandaşlar pandemi kuralları uyarak, dualar etti namaz kıldı.

Hızırbey Camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen program Kur’anı Kerim tilavetiyle başladı. Kandil nedeniyle vatandaşlar camilere akın etti. Kırklareli İl Müftüsü Aydın Yığman tarafından Miraç hadisesi ve Miraç’ın önemi anlatıldı.

Kur’anı Kerim, Mevlidi Şerif ve ilahiler okunduğu gecede vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak camide namaz kıldı, dualar etti.

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