Vakaların artış gösterdiği Kırklareli’nde denetimler sıklaştırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vakaların artış gösterdiği Kırklareli’nde denetimler sıklaştırıldı

İHA

Vakaların artış gösterdiği Kırklareli’nde denetimler sıklaştırıldı

Vakaların artış gösterdiği Kırklareli'nde dinamik denetim süreci kapsamında cadde, sokak ve meydanlarda maske denetiminin yanı sıra, cami ve mescitler de denetlendi.
Korona virüs vakalarının artış gösterdiği Kırklareli’nde denetimler en üst seviyeye çıkarıldı. Salgının önüne geçebilmek için başlatılan dinamik denetim süreci kapsamında kent merkezinde bulunan cadde, sokak ve meydanlarda maske denetimin yanı sıra, cami ve mescitler de denetlendi.
Denetimlerde faaliyet gösteren ekipler tarafından maske ve mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol edilerek, tedbirler konusunda çeşitli bilgilendirmeler yapılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Miraç Kandili'nde eller semaya açıldı
YEREL HABERLER Miraç Kandili'nde eller semaya açıldı
Sarıgül'den CHP'ye 'prensip' eleştirisi TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: “Koskocaman bir siyasi parti, Saadet Partisi'nin milletvekiline 'buyur' diyorsa demek ki, ilkelerinden ve prensiplerinden vazgeçmiş durumdalar”
YEREL HABERLER Sarıgül'den CHP'ye 'prensip' eleştirisi TDP Genel ...
Kırklareli'nde tedbirlere uymayan 16 kişiye 45 bin 900 lira ceza
YEREL HABERLER Kırklareli'nde tedbirlere uymayan 16 kişiye 45 bin ...
Kırklareli’nde dinamik denetim sürerken, esnaf kapatılma korkusu yaşıyor
YEREL HABERLER Kırklareli’nde dinamik denetim sürerken, esnaf ...
Kendilerini “Polis muhabiri” olarak tanıttı, otomobilde uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Kendilerini “Polis muhabiri” olarak tanıttı, ...
Vakaların artış gösterdiği Kırklareli’nde denetimler üst seviyeye çıkarıldı
YEREL HABERLER Vakaların artış gösterdiği Kırklareli’nde denetimler ...
Hakkında hapis cezası bulunan FETÖ'cü trafik kontrolünde yakalandı
YEREL HABERLER Hakkında hapis cezası bulunan FETÖ'cü trafik ...
Kırklareli’ndeki barajlarda yasa dışı av denetimi
YEREL HABERLER Kırklareli’ndeki barajlarda yasa dışı av denetimi
Trakya’da 280 bin 946 kişiye aşı uygulandı
YEREL HABERLER Trakya’da 280 bin 946 kişiye aşı uygulandı