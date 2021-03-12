Kırklareli’nde dinamik denetim süreci devam ediyor

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Kırklareli'nde dinamik denetim süreci kapsamında marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler denetlendi.

Koron virüs salgınının artış gösterdiği Kırklareli’nde denetimler en üst seviyeye çıkarıldı. Dinamik denetim süreci kapsamında marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler denetlendi.

Denetimlerde faaliyet gösteren işletmelerin maske, mesafe ve kurallarına uyup uymadığı kontrol edilerek, işletme sahiplerine tedbirler konusunda çeşitli bilgilendirmeler yapılıyor.

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