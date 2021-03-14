Kırklareli’de korona sessizliği

Kırklareli’de yeni tip korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda riayet edildi.

Kırklareli’de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 13 Mart tarihinde saat 21.00’de başlamıştı. Kırklareli’de sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyulduğu gözlendi. Kentin en işlek caddelerinden olan Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve İstasyon Caddesi'nde sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri tarafından kısıtlama kapsamında olan ana caddeler başta olmak üzere tüm noktalarda tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması yarın sabah saat 05.00'te sona erecek.

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