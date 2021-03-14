Sağlık çalışanları kamera karşısına geçip türkü söyledi

Kırklareli'nde sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı'na özel bir klip hazırladı.

Korona virüse karşı ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla kamera karşısına geçen Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ve sağlık personellerinin çektiği 14 Mart Tıp Bayramı klibi büyük beğeni topladı. “Ah tren, kara tren" türküsü hastanenin acil servisi, koridorları, yoğun bakım servisleri gibi mekanlarda seslendirildi.

Canla başla çalışarak Covid19 ile mücadele eden sağlık personelinin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla kamera karşısına geçtiklerini belirten Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Türkiye’deki tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı Kırklareli türküsü ile kutladıklarını ifade etti.

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