Kırklareli'de zabıtadan iş yerlerinde Covid-19 denetimi

Kırklareli'de zabıta ekipleri, Covid19 salgınıyla mücadele kapsamında iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.
Zabıta ekipleri, Kırklareli şehir merkezindeki esnaf dükkanları ve imalathanelerde pandemi tedbirlerinin yeterliliği ile belge ve evrakların kontrolünü yaptı. Bununla birlikte Kırklareli kent merkezinde kullanılmayan metruk binaların da kontrollü bir şekilde yıkımı gerçekleşti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.