Atığını getir puanı topla alışverişte harca

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atığını getir puanı topla alışverişte harca

İHA

Atığını getir puanı topla alışverişte harca

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Kırklareli Valiliğince yürütülen ve köylülerin topladığı atığı ayrıştırarak kazanacağı puanlarla köy bakkalından alışveriş yapabilecek.
Bu kapsamda Valili tarafından "Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı" kapsamında Demirköy ve Vize ilçelerine bağlı 39 köyde biyobozunur (petrol kökenli) ve ambalaj atıklarını evsel atıklar içerisinden ayrıştırmak ve ekonomiye kazandırılmak amacıyla proje başlatıldı. Proje kapsamında hazırlanan 39 köye atıkların toplanabilmesi için konteyner kurulacak. Köy sakinlerine geri dönüşüm karttı verilecek. Bu kapsamda köylüler konteynerlere attıkları atıklarla sistemlerine puan yüklenecek. Bu puanlar karşılığında vatandaşlar köy bakkallarına giderek alışveriş yapacak.
Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında 443 bin avro bütçe ile temin edilen vinçli çöp kamyonu, geri dönüşüm aracı ile 78 çöp konteynır İl Özel İdare yetkililerine Özgürlük ve Demokrasi Meydanında teslim edildi.
Çevre kirliliklerini önemsediğini belirten Kırklareli Valisi Osman Bilgin geri dönüşüm kartları hakkında bilgi verdi. Bilgin, “Türkiye'de çöp kaynaklı yaklaşık 15 milyar dolar israf var, bu çok büyük bir rakam. Bugün insanların çok büyük bölümünün ihtiyacını karşılayacak rakamlar bunlar, o nedenle çevreyi kirletmeyelim lütfen. Burada hem doğa hem köylümüz hem de ülke ekonomimiz kazanacak. Kartta kişinin adı soyadı ve kart numarası yazılacak. Ayrıştırma sonucunda çöpe attığı atık karşılığında kartını sisteme okutup puan kazanacak. Kazandığı puanlar ile köy bakkalında kurulan sistem sayesinde alışveriş yapacak” dedi.
Ardından projenin Türkiye’ye örnek olacağını dile getiren AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz Kırklareli sıfır atık konusunda önde olduğunu vurguladı.
Konuşmalarından ardından yetkililer proje hakkında bilgi vererek örnek deneme yapıldı. 5 kilogram ambalaj atığına bir paket makarna veya 2 maden suyu şeklinde işleyecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli’nde 10 kaçak göçmen ile organizatör yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli’nde 10 kaçak göçmen ile organizatör ...
İkizlerden çifte madalya
YEREL HABERLER İkizlerden çifte madalya
Kırklareli’de 4 ambulans daha hizmete girdi
YEREL HABERLER Kırklareli’de 4 ambulans daha hizmete girdi
Hastalıktan telef olan ineği kasaba satarken yakalandı
YEREL HABERLER Hastalıktan telef olan ineği kasaba satarken ...
Kırklareli'nde araçlarında kaçak içki ve uyuşturucu bulunan şüpheliler serbest
YEREL HABERLER Kırklareli'nde araçlarında kaçak içki ve uyuşturucu ...
Vakaların arttığı Kırklareli’nde denetimler üst seviyede devam ediyor
YEREL HABERLER Vakaların arttığı Kırklareli’nde denetimler üst ...
Kırklareli’de jandarma, şüpheli araçta uyuşturucu buldu
YEREL HABERLER Kırklareli’de jandarma, şüpheli araçta uyuşturucu ...
Kırklareli’de şüpheli araçtan 150 litre kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Kırklareli’de şüpheli araçtan 150 litre kaçak içki ...
Kırklareli'de zabıtadan iş yerlerinde Covid-19 denetimi
YEREL HABERLER Kırklareli'de zabıtadan iş yerlerinde Covid-19 ...
Sağlık çalışanları kamera karşısına geçip türkü söyledi
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları kamera karşısına geçip türkü ...
İğneada longoz ormanına 900 ördek salındı
YEREL HABERLER İğneada longoz ormanına 900 ördek salındı
Kırklareli’de korona sessizliği
YEREL HABERLER Kırklareli’de korona sessizliği