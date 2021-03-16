Atığını getir puanı topla alışverişte harca

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Kırklareli Valiliğince yürütülen ve köylülerin topladığı atığı ayrıştırarak kazanacağı puanlarla köy bakkalından alışveriş yapabilecek.

Bu kapsamda Valili tarafından "Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı" kapsamında Demirköy ve Vize ilçelerine bağlı 39 köyde biyobozunur (petrol kökenli) ve ambalaj atıklarını evsel atıklar içerisinden ayrıştırmak ve ekonomiye kazandırılmak amacıyla proje başlatıldı. Proje kapsamında hazırlanan 39 köye atıkların toplanabilmesi için konteyner kurulacak. Köy sakinlerine geri dönüşüm karttı verilecek. Bu kapsamda köylüler konteynerlere attıkları atıklarla sistemlerine puan yüklenecek. Bu puanlar karşılığında vatandaşlar köy bakkallarına giderek alışveriş yapacak.

Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında 443 bin avro bütçe ile temin edilen vinçli çöp kamyonu, geri dönüşüm aracı ile 78 çöp konteynır İl Özel İdare yetkililerine Özgürlük ve Demokrasi Meydanında teslim edildi.

Çevre kirliliklerini önemsediğini belirten Kırklareli Valisi Osman Bilgin geri dönüşüm kartları hakkında bilgi verdi. Bilgin, “Türkiye'de çöp kaynaklı yaklaşık 15 milyar dolar israf var, bu çok büyük bir rakam. Bugün insanların çok büyük bölümünün ihtiyacını karşılayacak rakamlar bunlar, o nedenle çevreyi kirletmeyelim lütfen. Burada hem doğa hem köylümüz hem de ülke ekonomimiz kazanacak. Kartta kişinin adı soyadı ve kart numarası yazılacak. Ayrıştırma sonucunda çöpe attığı atık karşılığında kartını sisteme okutup puan kazanacak. Kazandığı puanlar ile köy bakkalında kurulan sistem sayesinde alışveriş yapacak” dedi.

Ardından projenin Türkiye’ye örnek olacağını dile getiren AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz Kırklareli sıfır atık konusunda önde olduğunu vurguladı.

Konuşmalarından ardından yetkililer proje hakkında bilgi vererek örnek deneme yapıldı. 5 kilogram ambalaj atığına bir paket makarna veya 2 maden suyu şeklinde işleyecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.