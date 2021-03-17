Kırklareli’nde kumar operasyonu

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Kırklareli’nde bir yerel bir gazetenin isminin bulunduğu iş yerinde yapılan operasyonda 6 kişiye yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirlerini ihlal etmekten ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Karacaibrahim Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda, camında yerel bir gazetenin isminin bulunduğu iş yerinde kumar oynandığı ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada 6 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Kumar oynayan 6 kişiye korona virüsü tedbirlerini ihlal etmekten 18 bin 900 lira cezai işlem uygulandı.

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